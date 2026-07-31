Imperial Oil dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la remontée des cours du brut qui stimule ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La production à Kearl et Syncrude a reculé, entraînant la production en amont à 414 000 boepj

* Imperial a revu à la baisse ses prévisions de débit pour 2026, les ramenant à 370 000-380 000 barils par jour, suite aux perturbations survenues à Strathcona

* John Whelan estime que l'accord entre le gouvernement fédéral et l'Alberta pourrait soutenir la croissance à long terme des sables bitumineux

(Mises à jour après la conférence téléphonique; ajout des signatures et des puces; ajout d'une citation dans les paragraphes 5 et 6) par Dharna Bafna et Amanda Stephenson

Le producteur de pétrole canadien Imperial Oil IMO.TO a plus que doublé son bénéfice au deuxième trimestre et dépassé les estimations de Wall Street vendredi, la flambée des prix du brut ayant contribué à compenser la baisse de la production des sables bitumineux et l’impact des opérations de maintenance programmées dans les raffineries.

Plus tôt cette semaine, son concurrent Cenovus Energy

CVE.TO avait également annoncé une forte hausse de son bénéfice trimestriel et revu à la hausse ses prévisions de production, les prix plus élevés du brut soutenant le secteur canadien des sables bitumineux malgré les contraintes de production liées à la maintenance.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les incertitudes liées à l’approvisionnement ont fait grimper les cours du pétrole au cours du trimestre, tandis que les perturbations mondiales de l’approvisionnement en carburant ont amélioré les marges de raffinage dans l’ensemble du secteur.

La hausse des cours de référence du brut a stimulé les prix de vente réalisés par Imperial, filiale d’Exxon, les prix de vente du brut synthétique ayant bondi de plus de 60 % en glissement annuel et ceux du Western Canada Select ayant augmenté d’environ 45 %, ce qui a contribué à compenser la baisse des volumes de production.

Le directeur général John Whelan s’est dit optimiste vendredi, lors d’une conférence téléphonique, quant au potentiel de l’industrie pétrolière canadienne, compte tenu de la signature récente d’un accord entre le gouvernement fédéral et la province de l’Alberta visant à créer les conditions politiques propices à la croissance de la production.

« Grâce à un cadre fiscal et réglementaire favorable, Imperial a le potentiel de doubler sa production brute en amont exploitée à terme, grâce au développement de nos concessions de sables bitumineux de haute qualité à l’aide de notre technologie de pointe », a déclaré M. Whelan.

La production totale en amont au deuxième trimestre s’est établie en moyenne à 414 000 barils équivalent pétrole bruts par jour (boepj), en baisse par rapport aux 427 000 boepj enregistrés un an plus tôt, ce qui reflète la baisse de la production à Kearl et Syncrude.

M. Whelan a indiqué que la société s’attendait à des volumes et à des performances solides au second semestre 2026, après avoir achevé son trimestre de maintenance le plus intense.

Le débit des raffineries a chuté à 331 000 barils par jour, contre 376 000 bpd, tandis que le taux d’utilisation des raffineries a reculé à 76 %, contre 87 %, principalement en raison de travaux de révision planifiés à Strathcona et d’arrêts imprévus.

Imperial a revu à la baisse ses prévisions pour les raffineries en 2026, ramenant le débit prévu de 395 000 à 405 000 barils par jour à 370 000-380 000 barils par jour, et le taux d’utilisation prévu de 91 % à 93 % à 85 % à 88 %.

La société a invoqué des arrêts imprévus ainsi qu’un problème logistique ferroviaire à court terme à Strathcona, qu’elle prévoit résoudre d’ici la fin de l’année.

Imperial a annoncé un résultat net de 2,19 milliards de dollars canadiens, en hausse par rapport aux 949 millions de dollars canadiens de l’année dernière, avec un bénéfice par action de 4,52 dollars canadiens, dépassant l’estimation moyenne de 4,13 dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.