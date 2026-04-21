Immobilière Dassault vise annulation d’actions rachetées, jusqu’à 10 % du capital sur 24 mois

* Immobilière Dassault prévoit délégation de pouvoirs au directoire pour annuler, sur 24 mois, actions achetées dans limite de 10% du capital par période de 24 mois. * Réduction de capital envisagée par annulation d’actions rachetées au titre de l’autorisation de rachat d’actions de la société. * Commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit et BM&A ne formulent aucune observation sur causes et conditions de la réduction de capital envisagée. * Rapport daté du 4 mars 2026, relatif à la résolution n°13 soumise à l’assemblée générale mixte du 11 mai 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Immobilière Dassault SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/60FFAD04812FFAE79F37C734DB1E88C35C211783