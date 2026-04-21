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Immobilière Dassault publie attestation des commissaires aux comptes sur rémunérations 2025
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 19:29

* Immobilière Dassault a publié une attestation des commissaires aux comptes sur montant global des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées au titre de l’exercice clos 31 décembre 2025, établie par PricewaterhouseCoopers Audit et BM&A. * Point clé des travaux: rapprochement du montant total avec comptabilité ayant servi de base aux comptes annuels 2025. * Opinion finale: aucune observation sur concordance du montant déclaré, fixé à 413.117,05 euros. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Immobilière Dassault SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/E10E8D921940F00E83496E71AA8E62DAFFB5419C

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