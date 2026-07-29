Imerys table sur un Ebitda compris entre €550 et 580 mlns en 2026

Imerys IMTP.PA a déclaré mercredi s'attendre à un Ebitda ajusté compris entre 550 et 580 millions d'euros en 2026, le groupe disant "envisager avec confiance un résultat annuel solide" après la publication de ses résultats semestriels.

Imerys a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en progression de 1,8% à taux de change constants sur les six premiers mois de l'année, à 1,74 milliard d'euros, porté par la hausse des volumes de vente.

L'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a progresse de 10% sur la même période, à 290 millions d'euros, tandis que le cash-flow libre opérationnel courant net atteint 109 millions d’euros, en nette progression sur un an.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)