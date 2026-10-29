Imerys revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, ventes en hausse de 7% au 3T

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le spécialiste des minerais Imerys a relevé jeudi ses perspectives de rentabilité pour 2026 après "trois trimestres consécutifs de croissance", et ses ventes ont progressé de 7% sur le troisième trimestre pour s'établir à 884 millions d'euros.

Le groupe prévoit désormais "entre 570 et 590 millions d'euros" d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) ajusté sur 2026, "sous réserve de l'absence de dégradation significative de l'environnement opérationnel actuel". Cet indicateur de rentabilité était jusque-là anticipé entre 550 et 580 millions d'euros.

Le groupe se dit "déterminé à préserver ses marges grâce à une politique tarifaire rigoureuse et à l'optimisation continue de ses coûts, dans un contexte où les pressions inflationnistes et les conditions de marché difficiles devraient persister ces prochains mois".

Il a réalisé 43 millions d'euros de bénéfice net au troisième trimestre, en progression de 8%. Sur les neuf premiers mois de 2026 néanmoins, le bénéfice net ressort en recul par rapport à la même période 2025, à 92 millions d'euros (-16,4%), du fait de charges de restructuration lors de la première partie de l'année.

Ces charges ont été "partiellement compensées par un gain lié à la réévaluation du projet de lithium Emili" dans l'Allier, "à la suite de l'acquisition par la Banque des Territoires d'une participation de 50 millions d'euros en avril 2026".

L'entreprise ambitionne d'y démarrer l'exploitation en 2030.

Imerys, qui emploie 12.300 personnes dans 40 pays, a par ailleurs annoncé renforcer "les moyens consacrés à la gestion environnementale et opérationnelle de son site de Glomel", en Bretagne.

Le site, où est extrait de l'andalousite, principalement utilisé dans la sidérurgie, a connu "quatre incidents depuis 2021, dont deux plus récents en 2026", et ce plan doit notamment renforcer la sécurité en cas de fortes pluies, a expliqué lors d'un point presse jeudi Pierre Lebreuil, directeur financier de l'entreprise.

Le groupe assure que "les capacités de pompage seront renforcées avant l'hiver 2026-2027" et qu'il consacre en 2026, 1,6 million d'euros "au renforcement du circuit d'eau". Il revendique "près de 10 millions d'euros" investis sur le site "au cours des cinq dernières années".

Le parquet de Saint-Brieuc, qui avait ouvert en avril une enquête pour pollution des eaux visant cette carrière, l'a élargie en septembre pour rechercher d'éventuelles infractions en matière de santé au travail, faisant suite à une enquête du média indépendant d'investigation Splann!.