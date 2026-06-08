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Imerys : retombe au contact du support des 21,3E
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 15:09

Imerys retombe au contact du support des 21,3E (13, 29 avril et 21 mai) : la situation se dégraderait sérieusement sous 21E et le titre retracerait rapidement l'ex-"gap" des 20,48E du 7 avril, puis le plancher annuel des 19,84E du même 7 avril.

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