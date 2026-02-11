 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Imerys-L'État français prend une participation dans un projet de transformation de lithium
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 08:00

Imerys a annoncé mercredi l’acquisition d’une participation minoritaire par l'État français, via la Banque des Territoires, au capital de son projet EMILI (Exploitation de Mica Lithinifère), qui vise à extraire et transformer le lithium du gisement de Beauvoir, dans l’Allier.

"L’investissement de l’Etat d’un montant de 50 millions d’euros vise à accompagner le projet EMILI dans la finalisation de l’étude de faisabilité définitive, jalon majeur prévu début 2027", précise le groupe minier français dans un communiqué.

La finalisation de la transaction est prévue "dans les prochains mois", ajoute Imerys.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

IMERYS
27,5800 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank