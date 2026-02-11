Imerys-L'État français prend une participation dans un projet de transformation de lithium

Imerys a annoncé mercredi l’acquisition d’une participation minoritaire par l'État français, via la Banque des Territoires, au capital de son projet EMILI (Exploitation de Mica Lithinifère), qui vise à extraire et transformer le lithium du gisement de Beauvoir, dans l’Allier.

"L’investissement de l’Etat d’un montant de 50 millions d’euros vise à accompagner le projet EMILI dans la finalisation de l’étude de faisabilité définitive, jalon majeur prévu début 2027", précise le groupe minier français dans un communiqué.

La finalisation de la transaction est prévue "dans les prochains mois", ajoute Imerys.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)