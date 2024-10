Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: hausse de 3% de l'EBITDA ajusté à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Imerys publie un résultat courant net des activités poursuivies, part du groupe, en hausse de 11% à 214 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2024, ainsi qu'un EBITDA ajusté en croissance de 3% à 532 millions (+7% à périmètre constant).



Ce dernier représente ainsi une marge améliorée de 1,4 point à 19,2% pour un chiffre d'affaires de 2,77 milliards d'euros, en baisse de 4,4% en données totales mais en croissance organique de 0,1% (dont +4,1% sur le seul troisième trimestre).



'Imerys a su tirer parti de la reprise des volumes sur ses marchés pour enregistrer une solide performance au troisième trimestre aux États-Unis et un léger rebond en Europe', explique son DG Alessandro Dazza, qui met aussi en avant un 'strict contrôle des coûts'.



'Ayant déjà fait la preuve de sa résilience, bénéficiant d'un portefeuille diversifié de minéraux de spécialité et d'une implantation géographique globale', Imerys confirme sa prévision d'EBITDA ajusté pour 2024, comprise entre 670 et 690 millions d'euros.





Valeurs associées IMERYS 28,06 EUR Euronext Paris 0,00%