Imerys flambe sur le SBF 120 : AlphaValue nuance l'embellie

(Zonebourse.com) - S'envolant de près de 14% à 25,34 euros, Imerys occupe la première place du SBF 120 ce vendredi matin. Les investisseurs saluent le relèvement des prévisions d'Ebitda ajusté de la société pour l'exercice 2026, après un 3e trimestre consécutif de croissance. Face à cet enthousiasme en Bourse, AlphaValue invite à la prudence. Le bureau d'études estime que les moteurs de croissance restent encore fragiles.

Une activité tirée par les prix et les acquisitions

Au-delà de cette réaction boursière, l'activité de l'entreprise reste donc solide. Sur les 9 premiers mois de l'année, le spécialiste mondial des spécialités minérales pour l'industrie, a dégagé un chiffre d'affaires de 2,62 milliards d'euros, en progression de 2% à taux de change et périmètre constants. Cette croissance repose sur une légère hausse des volumes ( 0,4%) et une augmentation des prix de vente ( 1,6%).

Sur le seul 3e trimestre, les revenus ont atteint 884 MEUR, en hausse de 7% en données publiées et de 2,9% en données comparables. La forte dynamique commerciale en Asie, les ventes soutenues d'additifs conducteurs et les gains de parts de marché ont permis de compenser la faiblesse persistante de la demande européenne, notamment dans la construction. L'activité a également bénéficié des acquisitions de Great Lakes Minerals (société américaine spécialisée dans le traitement et la distribution de minéraux réfractaires, notamment la bauxite calcinée et l'alumine) et de S&B Mineração (société brésilienne productrice de carbonate de calcium naturel broyé) consolidées respectivement depuis juin et juillet, qui ont contribué à hauteur de 23 MEUR au chiffre d'affaires du trimestre.

Une rentabilité opérationnelle solide, mais un résultat net sous pression

Cette progression des ventes s'est accompagnée d'une nette amélioration des marges opérationnelles. L'EBITDA ajusté des neuf premiers mois s'est établi à 450 MEUR, affichant une croissance organique de 10,3% et une marge en hausse de 0,8 point sur un an, à 17,1%, grâce aux excellentes performances réalisées aux 2e et 3e trimestres 2026 (marges respectives de 19% et 18,1% sur les ventes).

La dynamique s'est particulièrement illustrée au 3e trimestre, avec un EBITDA ajusté de 160 MEUR ( 10,8% en données comparables et contre 120 MEUR un an plus tôt), portant la marge à 18,1%. Cette trajectoire reflète notamment les effets de la discipline tarifaire et des mesures d'optimisation des coûts.

Le bas du compte de résultat montre toutefois un tableau plus contrasté. Malgré cette efficacité opérationnelle, le résultat net part du groupe recule à 92 MEUR sur 9 mois, contre 110 MEUR un an plus tôt. Il pâtit principalement de charges de restructuration liées au projet "Horizon", (vaste plan stratégique de transformation, de simplification organisationnelle et de réduction de coûts lancé par Imerys) qui n'ont été que partiellement compensées par le gain de réévaluation lié au projet de lithium EMILI* (marqué en avril 2026 par l'entrée de la Banque des Territoires à hauteur de 50 MEUR).

*Exploitation de Mica Lithinifère par Imerys (EMILI) sur le site de Beauvoir, à Échassières dans l'Allier. C'est l'un des plus grands projets de mine et de raffinage de lithium en Europe.

Des objectifs 2026 relevés sur fond de prudence

Suite à cette performance globalement solide, Imerys revoit ses ambitions annuelles à la hausse.

La multinationale spécialisée dans la production et la transformation des minéraux industriels anticipe désormais un EBITDA ajusté compris entre 570 et 590 MEUR pour l'exercice 2026, contre une précédente fourchette de 550 à 580 MEUR. Cette nouvelle prévision reste conditionnée à l'absence de dégradation significative de l'environnement opérationnel.

Face à la persistance des pressions inflationnistes et des difficultés de marché, la direction maintient un cap prudent, axé sur la maîtrise des coûts, la préservation des marges et une stricte discipline financière.

AlphaValue appelle à la prudence

Malgré l'optimisme du marché, AlphaValue montre de la retenue. L'analyste estime ainsi qu'Imerys a "enfin publié un trimestre honorable", tiré par ses propres activités plutôt que par ses coentreprises. La zone Amériques a enregistré de bonnes performances, avec une croissance organique de 8% et des volumes en hausse de 4,6%.

Toutefois, l'analyste pointe des faiblesses. Les volumes du groupe n'ont que très faiblement progressé ( 0,2%), 93% de la croissance organique provenant de l'effet prix (surtaxes énergétiques et de transport). De plus, l'Europe reste en repli de 2,7% et le pôle Réfractaires, Abrasifs & Construction se contracte à nouveau.

Pour AlphaValue, le relèvement de 15 MEUR de l'objectif annuel d'EBITDA au point médian (à 580 MEUR) ne fait que répercuter l'avance prise au 3e trimestre. Le 4e trimestre ne devrait générer qu'environ 130 MEUR, à peine plus que les 125 MEUR réalisés un an plus tôt, preuve que le moteur tourne encore au ralenti, en dépit des restructurations et des acquisitions.

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