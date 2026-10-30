 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Imerys flambe sur le SBF 120 : AlphaValue nuance l'embellie
information fournie par AOF 30/10/2026 à 10:47

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - S'envolant de près de 14% à 25,34 euros, Imerys occupe la première place du SBF 120 ce vendredi matin. Les investisseurs saluent le relèvement des prévisions d'Ebitda ajusté de la société pour l'exercice 2026, après un 3e trimestre consécutif de croissance. Face à cet enthousiasme en Bourse, AlphaValue invite à la prudence. Le bureau d'études estime que les moteurs de croissance restent encore fragiles.

Une activité tirée par les prix et les acquisitions

Au-delà de cette réaction boursière, l'activité de l'entreprise reste donc solide. Sur les 9 premiers mois de l'année, le spécialiste mondial des spécialités minérales pour l'industrie, a dégagé un chiffre d'affaires de 2,62 milliards d'euros, en progression de 2% à taux de change et périmètre constants. Cette croissance repose sur une légère hausse des volumes ( 0,4%) et une augmentation des prix de vente ( 1,6%).

Sur le seul 3e trimestre, les revenus ont atteint 884 MEUR, en hausse de 7% en données publiées et de 2,9% en données comparables. La forte dynamique commerciale en Asie, les ventes soutenues d'additifs conducteurs et les gains de parts de marché ont permis de compenser la faiblesse persistante de la demande européenne, notamment dans la construction. L'activité a également bénéficié des acquisitions de Great Lakes Minerals (société américaine spécialisée dans le traitement et la distribution de minéraux réfractaires, notamment la bauxite calcinée et l'alumine) et de S&B Mineração (société brésilienne productrice de carbonate de calcium naturel broyé) consolidées respectivement depuis juin et juillet, qui ont contribué à hauteur de 23 MEUR au chiffre d'affaires du trimestre.

Une rentabilité opérationnelle solide, mais un résultat net sous pression

Cette progression des ventes s'est accompagnée d'une nette amélioration des marges opérationnelles. L'EBITDA ajusté des neuf premiers mois s'est établi à 450 MEUR, affichant une croissance organique de 10,3% et une marge en hausse de 0,8 point sur un an, à 17,1%, grâce aux excellentes performances réalisées aux 2e et 3e trimestres 2026 (marges respectives de 19% et 18,1% sur les ventes).

La dynamique s'est particulièrement illustrée au 3e trimestre, avec un EBITDA ajusté de 160 MEUR ( 10,8% en données comparables et contre 120 MEUR un an plus tôt), portant la marge à 18,1%. Cette trajectoire reflète notamment les effets de la discipline tarifaire et des mesures d'optimisation des coûts.

Le bas du compte de résultat montre toutefois un tableau plus contrasté. Malgré cette efficacité opérationnelle, le résultat net part du groupe recule à 92 MEUR sur 9 mois, contre 110 MEUR un an plus tôt. Il pâtit principalement de charges de restructuration liées au projet "Horizon", (vaste plan stratégique de transformation, de simplification organisationnelle et de réduction de coûts lancé par Imerys) qui n'ont été que partiellement compensées par le gain de réévaluation lié au projet de lithium EMILI* (marqué en avril 2026 par l'entrée de la Banque des Territoires à hauteur de 50 MEUR).

*Exploitation de Mica Lithinifère par Imerys (EMILI) sur le site de Beauvoir, à Échassières dans l'Allier. C'est l'un des plus grands projets de mine et de raffinage de lithium en Europe.

Des objectifs 2026 relevés sur fond de prudence

Suite à cette performance globalement solide, Imerys revoit ses ambitions annuelles à la hausse.

La multinationale spécialisée dans la production et la transformation des minéraux industriels anticipe désormais un EBITDA ajusté compris entre 570 et 590 MEUR pour l'exercice 2026, contre une précédente fourchette de 550 à 580 MEUR. Cette nouvelle prévision reste conditionnée à l'absence de dégradation significative de l'environnement opérationnel.

Face à la persistance des pressions inflationnistes et des difficultés de marché, la direction maintient un cap prudent, axé sur la maîtrise des coûts, la préservation des marges et une stricte discipline financière.

AlphaValue appelle à la prudence

Malgré l'optimisme du marché, AlphaValue montre de la retenue. L'analyste estime ainsi qu'Imerys a "enfin publié un trimestre honorable", tiré par ses propres activités plutôt que par ses coentreprises. La zone Amériques a enregistré de bonnes performances, avec une croissance organique de 8% et des volumes en hausse de 4,6%.

Toutefois, l'analyste pointe des faiblesses. Les volumes du groupe n'ont que très faiblement progressé ( 0,2%), 93% de la croissance organique provenant de l'effet prix (surtaxes énergétiques et de transport). De plus, l'Europe reste en repli de 2,7% et le pôle Réfractaires, Abrasifs & Construction se contracte à nouveau.

Pour AlphaValue, le relèvement de 15 MEUR de l'objectif annuel d'EBITDA au point médian (à 580 MEUR) ne fait que répercuter l'avance prise au 3e trimestre. Le 4e trimestre ne devrait générer qu'environ 130 MEUR, à peine plus que les 125 MEUR réalisés un an plus tôt, preuve que le moteur tourne encore au ralenti, en dépit des restructurations et des acquisitions.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

IMERYS
25,3400 EUR Euronext Paris +13,84%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2026 à 10:47:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PAUL ELLIS )
    AstraZeneca annonce une hausse de son bénéfice trimestriel et un programme d'économies
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2026 11:46 

    Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a publié vendredi une hausse de 23% de son bénéfice net au troisième trimestre, annonçant dans la foulée un plan visant 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles. Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre ... Lire la suite

  • ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Le recul de l'apprentissage pèse sur l'emploi salarié
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2026 11:43 

    L'emploi salarié du secteur privé en France est resté en léger recul au troisième trimestre, dans la lignée des trimestres précédents, tiré vers le bas par la mauvaise santé de l'apprentissage, un nouveau signal négatif pour l'emploi des jeunes. Dans la lignée ... Lire la suite

  • Un gynécologue ayant exercé en Ardèche a été mis en examen pour des faits de viols, agressions sexuelles et violences gynécologiques ( AFP / Damien MEYER )
    Ardèche: un gynécologue mis en examen pour viols
    information fournie par AFP 30.10.2026 11:43 

    Un gynécologue ayant exercé en Ardèche a été mis en examen pour des faits de viols, agressions sexuelles et violences gynécologiques, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Privas. Le médecin qui travaillait notamment dans une clinique d'Annonay depuis une dizaine ... Lire la suite

  • L'entrée du port du Havre, dans le nord de la France, le 30 octobre 2026, lors d'une grève de 24 heures des dockers ( AFP / Guillaume SALIGOT )
    Les ports français et européens perturbés par une grève des dockers
    information fournie par AFP 30.10.2026 11:40 

    Les ports français et européens, grecs notamment, sont perturbés vendredi par une grève de 24 heures des dockers, à l'appel des syndicats qui réclament des augmentations de salaire et s'opposent à la "militarisation" de ces infrastructures. Au Havre, dans le nord-ouest ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,8 -18,66%
CAC 40
7 983,45 +0,17%
Pétrole Brent
117,54 +1,63%
SANOFI
79,885 +4,90%
TOTALENERGIES
85,51 +1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank