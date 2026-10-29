Illumina recule après avoir affiché un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions au troisième trimestre

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29 octobre - ** L'action Illumina ILMN.O recule de 13,2 % à 254,08 dollars en séance prolongée

** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,13 milliard de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 1,15 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à une fourchette comprise entre 4,64 et 4,66 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 4,60 à 4,64 milliards de dollars

** Elle relève ses prévisions de bénéfice annuel par action à une fourchette comprise entre 5,40 et 5,45 dollars, contre une fourchette précédente de 5,30 à 5,40 dollars

** À la dernière clôture, le cours de l'action a plus que doublé depuis le début de l'année