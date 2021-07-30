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Iliad : offre publique d'achat simplifiée à 182 euros par action
information fournie par Reuters30/07/2021 à 08:03

30 juillet (Reuters) - ILIAD SA ILD.PA :

* ANNONCE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE SUR LES ACTIONS ILIAD

* OFFRE AU PRIX DE 182 EUROS PAR ACTION, REPRÉSENTANT UNE PRIME DE 61,0% SUR LE COURS DE CLÔTURE DU 29 JUILLET 2021 ET DE 52,7% PAR RAPPORT À LA MOYENNE DES COURS DE BOURSE PONDÉRÉE PAR LES VOLUMES SUR LE MOIS PRÉCÉDENT L'ANNONCE DE L'OFFRE

* L'OFFRE EST INITIÉE PAR HOLDCO II, UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE PAR XAVIER NIEL, LEQUEL DÉTIENT DIRECTEMENT ET INDIRECTEMENT, 70,6% DU CAPITAL ET 78,7% DES DROITS DE VOTE DU GROUPE

* OFFRE ACCUEILLIE FAVORABLEMENT À L'UNANIMITÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ILIAD

* BM&A REMETTRA SON RAPPORT DÉFINITIF À L'EXPIRATION D'UN DÉLAI MINIMUM DE QUINZE JOURS DE NÉGOCIATION À COMPTER DU DÉPÔT DE L'OFFR

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SE RÉUNIRA EN AOÛT AFIN DE SE PRONONCER SUR L'INTÉRÊT DE L'OFFRE ET SUR LES CONSÉQUENCES DE CELLE-CI POUR ILIAD, SES ACTIONNAIRES ET SES SALARIÉS

* A L'ISSUE DE L'OFFRE, SI LE NOMBRE D'ACTIONS NON PRÉSENTÉES À L'OFFRE NE REPRÉSENTE PAS PLUS DE 10 % DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE D'ILIAD, HOLDCO II DEMANDERA À L'AMF LA MISE EN ŒUVRE D'UNE PROCÉDURE DE RETRAIT OBLIGATOIRE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA

(Gdansk Newsroom)

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