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Iliad (Free) relève son objectif annuel d'EFCF
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 08:49
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(Actualisé avec citation du DG §2, détails §4)

Iliad a relevé jeudi son objectif annuel d'EFCF ("Equity Free Cash-Flow"), après avoir fait état d'une hausse de 3,0% de son chiffre d’affaires consolidé au premier semestre, l'opérateur téléphonique citant notamment son projet de rachat d'une partie des actifs de son concurrent SFR.

"Le projet d’acquisition d’actifs de SFR peut nous permettre de changer d’échelle tout en faisant grandir le modèle Free (...)", déclare le directeur général Thomas Reynaud dans un communiqué. "Forts de cette dynamique, nous relevons notre ambition et visons désormais un EFCF supérieur à 1 milliard d’euros en 2026", ajoute-t-il.

Le chiffre d’affaires consolidé de la maison-mère de Free est ressorti à 5,24 milliards d'euros sur janvier-juin, contre 5,09 milliards l'année dernière, tandis que l'EBITDAaL d’affaires consolidé est ressorti à 2,09 milliards d'euros, en hausse de 2,2% sur un an.

Iliad précise que son levier d’endettement s’établit à 2,2x à fin juin 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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