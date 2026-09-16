Il vole loin, pour pas cher... Indra dévoile son nouveau missile

Le groupe espagnol renforce son portefeuille de défense avec une nouvelle solution de frappe de précision destinée notamment aux attaques coordonnées à grande échelle.

Son petit nom ? SQUALL. Sa portée ? Plus de 300 km. Le nouveau missile de croisière à bas coût d'Indra a été présenté à l'occasion du salon Unvex en Espagne. Pouvant être intégré à des plateformes terrestres et navales, sa capacité de vol à basse altitude doit lui permettre d'échapper aux radars, tandis que ses systèmes de guidage et de navigation sont conçus pour résister au brouillage et au leurrage.

Son coût, qu'Indra assure comme "inférieur à celui d'un missile conventionnel" doit permettre aussi bien des frappes ciblées que des attaques massives visant à saturer les défenses adverses.

Le groupe souligne également que SQUALL repose sur une chaîne d'approvisionnement nationale destinée à faciliter la montée en cadence de la production en période de crise.

AlphaValue est à "alléger"

Hier, les analystes de chez AlphaValue avaient confirmé leur conseil "alléger" sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 52,9 à 56,9 EUR.

Selon le broker, la valorisation reste exigeante malgré des perspectives opérationnelles favorables. Sa valorisation par somme des parties (NAV), qui évalue séparément les différentes activités du groupe, ressort à 57,5 EUR par action et ne laisse qu'un potentiel limité par rapport au cours actuel

Le bureau d'études a notamment relevé ses hypothèses pour la Défense et la gestion du trafic aérien. Dans la Défense, il table désormais sur une croissance organique de 20% en 2027 et de 17% en 2028, portée notamment par les programmes espagnols de modernisation.

L'évaluation par actualisation des flux de trésorerie (DCF) progresse également, à 60,6 EUR par action. L'analyste souligne toutefois que les investissements nécessaires à la croissance seront plus élevés qu'anticipé et retient désormais des capex représentant 4,3% du chiffre d'affaires en 2026.

Enfin, AlphaValue estime que la journée investisseurs prévue en novembre devrait apporter davantage de visibilité sur les perspectives de croissance à moyen terme.

Sur les coups de 11h, le titre reculait d'environ 1,3% à Madrid ce qui ne l'empêche pas d'afficher une hausse de près de 25% depuis le début de l'année.