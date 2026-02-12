Il est temps d'agir, déclarent les dirigeants de l'UE, dans le cadre de la lutte contre la concurrence des États-Unis et de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance de l'UE est inférieure à celle de ses principaux rivaux économiques

Le bloc est confronté à des droits de douane et à des restrictions sur des minéraux essentiels

La lenteur des décisions frustre aussi les dirigeants de l'UE

M. Macron propose de fixer la date limite de juin pour les décisions de l'UE ou de procéder par petits groupes

(Mise à jour avec le début de la réunion et les citations des dirigeants) par Julia Payne et Philip Blenkinsop

Les dirigeants de l'Union européenne ont déclaré jeudi qu'il était urgent de trouver des moyens de réduire les coûts énergétiques et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur sans frontières de l'Union afin que les entreprises européennes puissent être compétitives et survivre à la rivalité économique agressive des États-Unis et de la Chine.

Bien que peu de décisions concrètes soient attendues de cette retraite dans un château belge, le rassemblement donnera des indications sur la capacité des 27 États membres de l'UE à surmonter leurs intérêts personnels et à convenir d'un plan d'action commun.

"Nous partageons le même sentiment d'urgence: notre Europe doit agir", a déclaré le président français Emmanuel Macron, à côté du chancelier allemand Friedrich Merz. Les deux hommes, qui ne sont pas d'accord sur de nombreuses solutions possibles, sont arrivés ensemble à la réunion de l'UE.

De nombreux dirigeants partagent le même sentiment d'urgence et de frustration face à l'absence de progrès, dont ils sont en grande partie responsables, dans l'unification des économies de l'Union.

LES PAYS DE L'UE DOIVENT TROUVER DES COMPROMIS

"Il y a tant de paroles et si peu d'actions, et c'est l'occasion d'au moins inverser cette tendance", a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Le Premier ministre tchèque, Andrej Babis, a été encore plus direct: "Que des mots, des conférences et pas d'action."

Les discussions porteront notamment sur les moyens d'approfondir le marché unique de l'UE, d'aller de l'avant dans la mise en place d'une union des marchés financiers de l'UE afin de permettre à l'Union d'investir à grande échelle et de réduire les coûts énergétiques élevés de l'Europe. Ces sujets mettront à l'épreuve la volonté des États membres de faire des compromis sur leurs intérêts individuels et d'agir sur la base d'une rhétorique favorable à la croissance.

S'ATTAQUER AUX COÛTS ÉLEVÉS DE L'ÉNERGIE

"Nous devons avoir un marché de l'énergie unifié, c'est la seule solution", a déclaré M. Babis, de la République tchèque, repris par de nombreux autres dirigeants. Les industries européennes sont confrontées à des prix de l'électricité plus de deux fois supérieurs à ceux des États-Unis et de la Chine, comme le montrent les données de l'UE.

"Le premier ministre belge, Bart De Wever, a déclaré qu'à l'heure actuelle, le principal problème de l'industrie européenne était le coût de l'énergie, un jour après que les chefs d'entreprise avaient exhorté l'UE à agir dans ce domaine.

"Nous ne sommes pas compétitifs et nous risquons de perdre l'industrie pétrochimique, l'industrie sidérurgique, les métaux, et bien sûr, c'est la base de toute prospérité."

L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE NE SONT PAS D'ACCORD SUR LA DIRECTION À PRENDRE

Si tous les États membres de l'UE souhaitent une Union plus compétitive, ils ne sont pas d'accord sur la manière d'y parvenir, et ce depuis des années.

Mardi, M. Macron a renouvelé son appel à l'UE pour qu'elle se lance dans des emprunts plus communs afin d'investir à grande échelle et de défier l'hégémonie du dollar. La France propose également une stratégie "Made in Europe" qui fixerait des exigences minimales en matière de contenu européen pour les biens achetés avec de l'argent public.

L'Allemagne n'est pas d'accord avec ces deux idées et affirme qu'il est essentiel de stimuler la productivité plutôt que de créer de nouvelles dettes. Elle insiste également sur la nécessité de conclure des accords commerciaux, comme avec le bloc sud-américain Mercosur , ce que la France rejette.

"Nous discutons depuis longtemps et je pense qu'il est temps de prendre des décisions, car le temps presse", a déclaré le président lituanien Gitanas Nauseda.

M. MACRON SOUHAITE QUE LES DÉCISIONS SOIENT PRISES EN JUIN

M. Macron a suggéré qu'un sommet de l'UE en juin soit la date limite pour prendre des décisions communes à tous les pays de l'UE.

"Nous devons agir rapidement et nous avons besoin de décisions concrètes d'ici juin", a-t-il déclaré. "Si, dans certains domaines, nous n'avançons pas à 27, nous avons le droit d'opter pour une coopération renforcée (entre moins de membres de l'UE) pour aller plus vite."

Les anciens premiers ministres italiens Mario Draghi et Enrico Letta, auteurs de deux rapports influents en 2024 sur le défi de la compétitivité de l'UE et son marché unique, ont été invités à partager leurs points de vue lors de la réunion de jeudi.

M. Draghi a prévenu que l'UE risquait une "lente agonie" si elle ne procédait pas à des réformes urgentes sur plusieurs fronts.