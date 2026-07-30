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Ikonisys SA publie ses résultats financiers annuels 2025 et fait le point sur ses derniers développements
information fournie par Boursorama CP 30/07/2026 à 21:15
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Produits d’exploitation totaux en hausse de 52,6 % à 1,64 M€ (vs. 1,08 M€ en 2024), portés par la contribution d’Hospitex sur douze mois et le déploiement progressif de l’offre d’Aliko Scientific


Amélioration de 32,9 % de l’EBITDA, à -1,14 M€ (vs. -1,7 M€ en 2024), conjuguée à une baisse de 7,6 % des charges d’exploitation hors amortissements et dépréciations


Poursuite du déploiement industriel et commercial de la plateforme intégrée de diagnostic oncologique, avec notamment le brevet américain ACTA, le lancement d’Urine24 et l’accord de distribution exclusive avec Menarini Diagnostics


Paris, le 30 juillet 2026 – 18h00 CEST – Aliko Scientific (Ikonisys SA – Euronext Growth Paris : ALIKO), groupe international des sciences de la vie dédié au diagnostic oncologique intégré, annonce aujourd’hui ses résultats annuels audités au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que la publication de son Rapport Financier Annuel 2025.

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