 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IHG va relancer la marque InterContinental à Manille (Philippines)
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 10:07

Le groupe hôtelier renoue avec la capitale philippine après plus de 15 ans d'absence et mise sur la croissance du tourisme haut de gamme dans le pays.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature de l'InterContinental Manila, un hôtel de luxe de 212 chambres dont l'ouverture est prévue en 2032 dans le quartier d'affaires de Bonifacio Global City (BGC), à Manille.

Le projet marque le retour de la marque InterContinental dans la capitale philippine plus de 15 ans après la fermeture de l'établissement historique ouvert en 1969 et exploité pendant 46 ans

"Réintroduire InterContinental à Manille est une étape importante et correspond parfaitement à une ville portée par des fondamentaux solides et une demande croissante pour le luxe", déclare Vivek Bhalla, directeur général Asie du Sud-Est et Corée chez IHG Hotels & Resorts.

La marque compte plus de 240 hôtels dans le monde et poursuit son expansion dans l'hôtellerie haut de gamme.

Valeurs associées

INTERCONTINT SP ADR
128,990 USD NYSE -1,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris reste prudente face au risque géopolitique
    information fournie par AFP 16.03.2026 10:45 

    La Bourse de Paris temporise lundi face à des prix du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril et dans l'attente des premières décisions monétaires des grandes banques centrales depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vers 10H15 heure de Paris, l'indice ... Lire la suite

  • ROBERTET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ROBERTET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 16.03.2026 10:32 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • LECTRA : Baissier mais survendu
    LECTRA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 16.03.2026 10:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le logo de Valeo. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : TotalEnergies, Valeo, Forvia, OPmobility, Abivax
    information fournie par Reuters 16.03.2026 10:23 

    * TOTALENERGIES TTEF.PA - Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". * VALEO VLOF.PA - TP Icap Midcap relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre". * FORVIA FRVIA.PA - TP Icap Midcap relève sa recommandation à "acheter" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank