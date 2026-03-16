IHG va relancer la marque InterContinental à Manille (Philippines)
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 10:07
IHG Hotels & Resorts annonce la signature de l'InterContinental Manila, un hôtel de luxe de 212 chambres dont l'ouverture est prévue en 2032 dans le quartier d'affaires de Bonifacio Global City (BGC), à Manille.
Le projet marque le retour de la marque InterContinental dans la capitale philippine plus de 15 ans après la fermeture de l'établissement historique ouvert en 1969 et exploité pendant 46 ans
"Réintroduire InterContinental à Manille est une étape importante et correspond parfaitement à une ville portée par des fondamentaux solides et une demande croissante pour le luxe", déclare Vivek Bhalla, directeur général Asie du Sud-Est et Corée chez IHG Hotels & Resorts.
La marque compte plus de 240 hôtels dans le monde et poursuit son expansion dans l'hôtellerie haut de gamme.
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