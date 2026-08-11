IHG: Ralentissement de la croissance du CA par chambre au T2, causé par le conflit en Iran

Un portier devant un panneau de l'hôtel InterContinental Park Lane à Londres
InterContinental Hotels Group a annoncé un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires par chambre au deuxième trimestre, citant la forte baisse enregistrée au Moyen-Orient, malgré les progrès continus réalisés aux États-Unis et en Chine.
Le propriétaire de la chaîne Holiday Inn a annoncé une hausse mondiale du chiffre d'affaires par chambre disponible (RevPAR) de 3,5% au cours du trimestre clos en juin, en baisse par rapport aux 4,4% enregistrés au premier trimestre.
De ce fait, l'action reculait de 2,0% en début de séance, l'une des pires performances de l'indice Stoxx 600.
L'intérêt des personnes les plus aisées pour les voyages est resté soutenu et a été largement stimulé par les matchs du Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique entre juin et juillet. En revanche, la guerre en Iran, qui en est désormais à son sixième mois, a pesé sur les hôtels et les agences de voyage du Moyen-Orient.
"Bien que le conflit au Moyen-Orient continue d’avoir des répercussions, notamment des perturbations plus généralisées des flux de voyageurs internationaux, nous continuons de penser que celles-ci seront entièrement compensées par la croissance de la demande ailleurs", a déclaré Elie Maalouf, directeur général de l'entreprise, cité dans un communiqué de l'entreprise.
Le Moyen-Orient - qui fait partie de la région EMEAA (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Australie), la deuxième plus importante d’IHG - représente environ 5% du chiffre d’affaires mondial. Il a enregistré une baisse de 19% du RevPAR au deuxième trimestre alors qu'il a progressé de 5,4% dans les Amériques et de 0,8% en Chine.
IHG a déclaré être en bonne voie pour répondre aux attentes du marché en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.
(Rédigé par Prerna Bedi à Bangalore ; Version française Rihab Latrache ; édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer