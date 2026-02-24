 Aller au contenu principal
IHG ouvre un nouvel Holiday Inn Express & Suites dans le sud de l'Inde
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 11:22

Le groupe hôtelier poursuit son expansion dans les marchés secondaires à fort potentiel en s'implantant dans l'une des principales villes culturelles du Tamil Nadu.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un contrat de gestion avec Chentoor Hotels en vue de développer le Holiday Inn Express & Suites Madurai, dont l'ouverture est prévue début 2029. L'établissement comptera 150 chambres, dont 30 suites, et sera situé à proximité de l'aéroport international de Madurai.

La ville, qui a accueilli plus de 27 millions de visiteurs en 2024, bénéficie de son statut de haut lieu de pèlerinage, notamment grâce au temple Meenakshi Amman, et de sa position de porte d'entrée vers Rameswaram et Kanyakumari.

IHG souligne que Holiday Inn Express, l'une de ses marques les plus importantes avec plus de 3 200 hôtels dans le monde, propose un concept axé sur des espaces modernes et fonctionnels, adapté aux clientèles affaires et loisirs.

Le groupe exploite actuellement 51 hôtels en Inde sous six marques et dispose d'un portefeuille de 89 établissements supplémentaires attendus sur les 3 à 5 prochaines années.

Hier, le titre a perdu un peu plus de 1% à New York. Il affiche encore une progression limitée de 1,4% depuis le début de l'année.

