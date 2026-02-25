Worldline-EBE annuel conforme aux attentes, baisse de 30% des effectifs avec les cessions

Worldline a fait état mercredi ‌d'un bénéfice d'exploitation conforme à ses attentes pour 2025 dont la ​croissance devrait ralentir cette année, tout en annonçant une baisse de 30% de ses effectifs en raison des cessions.

"Suite au programme de cession et ​sur une base 2025, les effectifs de Worldline devraient diminuer d'environ 30%", a déclaré le ​groupe dans un communiqué.

"Cette baisse de ⁠30% est uniquement liée aux cessions, c'est-à-dire aux personnes qui quittent ‌le groupe en même temps que l'entité vendue", a déclaré le directeur général Pierre-Antoine Vacheron, lors d'une conférence de ​presse.

Pour 2025, le ‌spécialiste des moyens de paiement a enregistré un excédent ⁠brut d'exploitation (EBE) ajusté de 841 millions d'euros, conforme à l'objectif du groupe.

En octobre, Wordline avait annoncé resserrer son objectif d'EBE, visant entre 830 et ⁠855 millions d'euros ‌pour l'exercice 2025, contre une fourchette initiale de 825-875 ⁠millions d'euros.

Pour 2026, le groupe anticipe notamment une croissance organique du ‌chiffre d’affaires entre 1% et 4% et un EBE ajusté ⁠situé entre 630 millions et 650 millions d'euros.

Le groupe ⁠précise que les ‌cessions entraîneront un impact de plus de 900 millions d'euros sur le ​chiffre d’affaires, de plus de ‌200 millions d'euros sur l'EBE ajusté et d'environ 55 millions d'euros sur le flux de ​trésorerie disponible en 2026.

Le chiffre d'affaires annuel ressort par ailleurs à 4,5 milliards d'euros, en déclin organique de 2,4% mais conforme ⁠à l'objectif d’une baisse entre 1% et 4%.

Plus tôt dans la journée, Worldline a annoncé la cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture à environ 60 millions d’euros.

