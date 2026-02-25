Eiffage-CA 2025 en hausse organique de 4,8% avec l'Europe

(Actualisé avec perspectives 2026)

Eiffage FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à périmètre et change constants en 2025, à 25,31 milliards d'euros, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant un "marché européen bien orienté".

En Europe hors France, l'activité Travaux du groupe affiche une croissance de 16,6% sur l'exercice 2026. La division Travaux d'Eiffage a généré 21,3 milliards d'euros en 2025, en croissance de 5,3% à périmètre et change constants sur un an.

Le chiffre d’affaires des Concessions s’établit quant à lui à 4,0 milliards d’euros, en croissance de 2,3%.

Au titre de l'exercice 2025, Eiffage a proposé un dividende en hausse de 0,10 euro, à 4,80 euros par action.

Dans un communiqué, Eiffage dit viser pour 2026 un résultat net part du groupe en hausse et un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant "en légère hausse" dans son activité Concessions.

Dans les Travaux, le groupe anticipe une marge opérationnelle en hausse, portée par une nouvelle amélioration de la rentabilité d’Eiffage Énergie Systèmes et la consolidation du niveau de marge des autres métiers de Travaux.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)