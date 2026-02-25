Worldline-EBE annuel conforme aux attentes, baisse de 30% des effectifs avec les cessions

(Actualisé avec conférence de presse, détails et précisions)

Worldline WLN.PA a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation conforme à ses attentes pour 2025 dont la croissance devrait ralentir cette année, tout en annonçant une baisse de 30% de ses effectifs en raison des cessions.

"Suite au programme de cession et sur une base 2025, les effectifs de Worldline devraient diminuer d'environ 30%", a déclaré le groupe dans un communiqué.

"Cette baisse de 30% est uniquement liée aux cessions, c'est-à-dire aux personnes qui quittent le groupe en même temps que l'entité vendue", a déclaré le directeur général Pierre-Antoine Vacheron, lors d'une conférence de presse.

Pour 2025, le spécialiste des moyens de paiement a enregistré un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté de 841 millions d'euros, conforme à l'objectif du groupe.

En octobre, Wordline avait annoncé resserrer son objectif d'EBE, visant entre 830 et 855 millions d'euros pour l'exercice 2025, contre une fourchette initiale de 825-875 millions d'euros.

Pour 2026, le groupe anticipe notamment une croissance organique du chiffre d’affaires entre 1% et 4% et un EBE ajusté situé entre 630 millions et 650 millions d'euros.

Le groupe précise que les cessions entraîneront un impact de plus de 900 millions d'euros sur le chiffre d’affaires, de plus de 200 millions d'euros sur l'EBE ajusté et d'environ 55 millions d'euros sur le flux de trésorerie disponible en 2026.

Le chiffre d'affaires annuel ressort par ailleurs à 4,5 milliards d'euros, en déclin organique de 2,4% mais conforme à l'objectif d’une baisse entre 1% et 4%.

Plus tôt dans la journée, Worldline a annoncé la cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture à environ 60 millions d’euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Mateusz Rabiega ; édité par Kate Entringer)