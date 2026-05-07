IHG-Le RevPAR au T1 dépasse les attentes avec les USA

InterContinental Hotels Group IHG.L , propriétaire de Holiday Inn, a fait état jeudi d'un Revenu par chambre disponible (RevPAR) mondial au premier trimestre supérieur aux attentes, soutenu par un retour à la croissance sur le marché américain.

Les réservations soutenues des voyageurs aisés ont compensé le recul des clients soucieux de leur budget et touchés par l'inflation, favorisant ainsi une reprise aux États-Unis, bien que le conflit au Moyen-Orient menace de freiner les dépenses de voyage, de faire dérailler le secteur et de perturber ce qui a été un marché de croissance clé pour IHG.

Le RevPAR de la période janvier-mars a progressé de 4,4% sur un an, alors que les analystes tablaient sur une croissance de +3,3%.

(Rédigé par Raechel Thankam Job, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)