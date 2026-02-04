 Aller au contenu principal
IHG accélère son expansion au Royaume-Uni avec quatre nouveaux hôtels voco et Garner
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 11:33

Le groupe hôtelier renforce son ancrage sur son premier marché européen grâce à un partenariat élargi avec Fairview Hotels, ciblant les segments premium et milieu de gamme.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature et l'ouverture de quatre établissements au Royaume-Uni avec Fairview Hotels, comprenant voco London - Bloomsbury ainsi que trois hôtels sous la marque Garner à Lincoln, Rotherham East et Chesterfield North.

Ces projets représentent plus de 380 chambres supplémentaires dans le pipeline britannique et irlandais (UK&I, Royaume-Uni et Irlande), portant le portefeuille du groupe à plus de 400 hôtels ouverts ou en développement dans la région.

Cette expansion s'inscrit dans la stratégie de croissance d'IHG sur les segments premium et milieu de gamme, en s'appuyant sur des marques de conversion comme voco et Garner, jugées attractives par les propriétaires.

Willemijn Geels, vice-présidente Développement Europe d'IHG Hotels & Resorts, souligne que "la confiance renouvelée de nos partenaires illustre la solidité de nos marques et la capacité de notre plateforme à offrir des mises sur le marché rapides et de meilleurs retours sur investissement".

Le futur voco London - Bloomsbury, un hôtel de 114 chambres situé sur Southampton Row, doit être entièrement rebrandé et ouvrir sous enseigne voco à la mi-2026.

Parallèlement, les trois nouveaux Garner Hotels, chacun doté de 91 chambres, renforceront la présence de cette marque milieu de gamme dans des zones à forte demande, combinant clientèle affaires et loisirs.

