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iHeart accepte de mettre fin à l'enquête américaine sur ses pratiques en matière de diffusion musicale
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 19:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IHeartMedia IHRT.O a mis fin à une enquête menée par la Commission fédérale des communications (FCC) concernant des allégations selon lesquelles ses stations de radio auraient fait pression sur des artistes pour qu’ils se produisent lors de concerts ou de festivals organisés par la station, en échange d’un temps d’antenne plus favorable pour leurs chansons, a annoncé jeudi l’agence.

La FCC a indiqué qu’iHeartMedia, le plus grand groupe propriétaire de stations de radio aux États-Unis, avait accepté un accord à l’amiable imposant des procédures de transparence rigoureuses concernant le lien entre la diffusion des titres à l’antenne et les prestations lors d’événements en direct, afin de garantir "l’absence de pressions ou de relations interdites".

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