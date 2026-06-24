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IEVA Group renforce son conseil d’administration avec trois nominations stratégiques
information fournie par Boursorama CP 24/06/2026 à 07:30

Paris (France) – 24 juin 2026 – 07h30.


IEVA Group (Euronext Growth — FR0014015ND9, ALIEV), n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce la nomination de trois nouveaux administrateurs à l'issue de son Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 23 juin 2026. Ces nominations marquent une étape importante dans le renforcement de la gouvernance du Groupe et viennent soutenir ses ambitions de croissance et de création de valeur à long terme.


Une gouvernance structurée pour accompagner la croissance


A l'issue de l'Assemblée Générale du 23 juin 2026, le Conseil d'Administration d'IEVA Group, présidé par Jean Michel Karam, accueille trois nouveaux administrateurs : Michèle Benzeno et Caroline Pois en qualité d'administratrices indépendantes, ainsi que Luis Pereira en qualité de représentant de Bpifrance Investissement. Ces nominations reflètent la volonté du Groupe de se doter d’un Conseil d’Administration à la hauteur de ses ambitions : associant expertise sectorielle, maîtrise des médias et de l’influence, ainsi qu’expérience des marchés de capitaux.

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