 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IEVA Group : Point mort presque atteint
information fournie par EuroLand Corporate 16/10/2026 à 08:44

Ajouter Boursorama à vos sources

Publication des résultats S1 2026


Ieva Group a publié ses résultats du premier semestre 2026. Pour rappel, le CA S1 2026 était ressorti à 21,8 M€, en forte hausse de +145,4% (+3,9% en organique). Côté rentabilité, l’EBE s’est fortement rapproché du point mort en atteignant -0,3 M€ (vs -3,1 M€ au S1 2025). Le REX s’est également établi à -0,3 m€ en l’absence de D&A, marquant une amélioration considérable par rapport à une perte opérationnelle de -4,5 M€ au cours du S1 2025. Enfin, la société a enregistré une légère perte nette avec un RNpg de -0,5 M€ (vs -5,6 M€ au S1 2025).


Recommandation


À la suite de cette publication, nous réitérons notre objectif de cours sur le titre à 15,8€. Cela représente un upside de +83,7% par rapport au cours de clôture du 15/10/2026. Notre recommandation reste à Achat.

Valeurs associées

IEVA GROUP
8,6800 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 08:44:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • JCDECAUX : Les signaux haussiers sont intacts
    JCDECAUX : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.10.2026 08:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : Risque de correction sous les résistances
    DASSAULT SYSTEMES SA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 16.10.2026 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    Alstom renouvelle un contrat au Royaume-Uni pour près d'un milliard d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2026 08:25 

    Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé jeudi avoir prolongé de quinze ans son contrat d'entretien des trains de banlieue de l'opérateur ferroviaire britannique Greater Anglia, pour un montant de 800 millions de livres sterling, soit environ 947 millions ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    UniCredit annonce avoir reçu le feu vert de la BCE pour le rachat de Commerzbank
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2026 08:16 

    La banque italienne UniCredit a annoncé jeudi que la Banque centrale européenne (BCE) avait autorisé son rachat de la banque allemande Commerzbank, précisant que les dernières étapes réglementaires doivent être franchies d'ici la fin de l'année. "Cette décision ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,22 -0,44%
CAC 40
7 934,7 0,00%
2CRSI
26,76 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,734 0,00%
SOITEC
129,85 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank