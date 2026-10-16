IEVA Group : Point mort presque atteint

Publication des résultats S1 2026
Ieva Group a publié ses résultats du premier semestre 2026. Pour rappel, le CA S1 2026 était ressorti à 21,8 M€, en forte hausse de +145,4% (+3,9% en organique). Côté rentabilité, l’EBE s’est fortement rapproché du point mort en atteignant -0,3 M€ (vs -3,1 M€ au S1 2025). Le REX s’est également établi à -0,3 m€ en l’absence de D&A, marquant une amélioration considérable par rapport à une perte opérationnelle de -4,5 M€ au cours du S1 2025. Enfin, la société a enregistré une légère perte nette avec un RNpg de -0,5 M€ (vs -5,6 M€ au S1 2025).
Recommandation
À la suite de cette publication, nous réitérons notre objectif de cours sur le titre à 15,8€. Cela représente un upside de +83,7% par rapport au cours de clôture du 15/10/2026. Notre recommandation reste à Achat.
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