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IEVA Group nomme Gabriele Betti Directeur Général Délégué
information fournie par Boursorama CP 28/07/2026 à 18:00
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IEVA Group (Euronext Growth — FR0014015ND9, ALIEV), groupe français de beauty-tech et n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce la nomination de Gabriele Betti au poste de Directeur Général Délégué, sous l’autorité de Jean Michel Karam, Président-directeur Général fondateur du Groupe. Cette nomination renforce la capacité d’exécution de IEVA Group, dont la stratégie de croissance, portée par la data, l’intelligence artificielle et la personnalisation de l’expérience client, reste pilotée par Jean Michel Karam.

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