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IEVA Group : Le Netflix de la beauté et du bien-être
information fournie par EuroLand Corporate 03/06/2026 à 08:27

IEVA Group est une entreprise française, précurseure dans la beauty-tech qui développe un écosystème associant technologie, expertise cosmétique, distribution spécialisée et contenu éditorial. Autour d’IOMA et de L’Atelier du Sourcil, qui compte près de 120 salons, le groupe s’appuie sur plus de 150 000 abonnés et plus de 1 million de diagnostics réalisés. En 2025, l’intégration de My Little Paris, suivi par 4 millions d’abonnés, renforce sa capacité d’engagement. Fort d’un chiffre d’affaires pro forma supérieur à 43 M€ en 2025 et visant un EBITDA positif en 2026, IEVA ambitionne d’imposer un modèle unifié présenté comme le « Netflix de la beauté ». À horizon 2028, IEVA ambitionne également de doubler son chiffre d’affaires.


Nous initions la valeur avec un objectif de cours de 15,8€ laissant un upside de +97% par rapport au cours du 02/06/2026.

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IEVA GROUP
8,4200 EUR Euronext Paris +4,73%
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 03/06/2026 à 08:27:19.

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