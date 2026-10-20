IEVA Group dévoile IOMA Privé et étend sa Beauty Tech à l’univers du soin ultra-premium



Destiné aux spas et établissements haut de gamme, IOMA Privé s’appuie sur un nouveau protocole technologique qui relie les mesures de la peau à IEVA AI et à In.Lab IOMA, pour personnaliser le soin en cabine et son prolongement à domicile.



IEVA Group (Euronext Growth – FR0014015ND9, ALIEV), groupe français de Beauty Tech spécialisé dans la beauté et le bien-être personnalisés, dévoile IOMA Privé, la nouvelle expression ultra-premium de sa marque IOMA Paris, qui ouvre un nouveau champ d’application à ses technologies propriétaires dans l’univers des spas et établissements haut de gamme.