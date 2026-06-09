IEVA Group déploie IOMA Paris dans 368 points de vente en Italie

IEVA Group a annoncé que depuis le mois d'avril 2026, la totalité des 368 points de vente Douglas en Italie.

Ainsi, l'intégralité du premier réseau beauté du pays distribue la marque IOMA et est équipée du dispositif de diagnostic cutané i-diag by IEVA, dont 43 Beauty Lounges dotées en outre de la technologie de formulation sur mesure IOMA. Ce déploiement national complet a été effectué en moins de six mois et confirme l'intention du groupe d'imposer la cosmétique personnalisée à l'échelle européenne.

Chaque soin IOMA Paris est formulé à partir de données réelles issues de plus d'un million de diagnostics cutanés - une base unique au monde. Sept lignes dermocosmétiques et dermatologiques répondent ainsi aux besoins précis de chaque peau : hydratation, fermeté, éclat, sébum, rougeurs. La même exigence scientifique guide IOMA Haircare.

Au niveau marketing et communication, Pour accompagner ce déploiement, IEVA Group et Douglas ont déployé un plan média ambitieux et intégré, couvrant tous les territoires de communication. Une campagne d'affichage a investi les rues de Milan et Rome dès le lancement. IOMA a également occupé les pages de Grazia pendant plusieurs semaines et s'est imposée dans la campagne TV de Douglas.