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IDI / Résultats semestriels 2026 : ANR+8,18%
information fournie par Boursorama CP 23/09/2026 à 08:10
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ANR par action : 101,90 €, en progression de 8,18 %
Capitaux propres consolidés : 774,5 M€
Résultat net part du Groupe : 57,1 M€
Forte capacité d'investissement : 230 M€

L'IDI affiche au 1er semestre 2026 un ANR par action au 30 juin 2026 de 101,90 €, en progression de + 8,18 % depuis le 31 décembre 2025 (97,10 € avant dividende). Ces résultats illustrent la robustesse et la performance du modèle de l’IDI. En 10 ans, entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2026, l’ANR par action a presque triplé passant de 34,53 € à 101,90 €, hors dividendes. Au cours de cette période, l’IDI a versé 32,5 € de dividendes cumulés par action. En tenant compte de ces distributions, le TRI de l’ANR atteint 16,22% sur 10 ans.

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « L'IDI poursuit sa trajectoire de croissance avec une nouvelle progression de son ANR et de ses capitaux propres. Cette performance reflète la résilience et la diversification de notre portefeuille, ainsi que la qualité des PME et ETI que nous accompagnons dans leur développement. Depuis plusieurs années, nous renforçons notre exposition à des entreprises de taille significative, davantage tournées vers l’international, ce qui nous permet de bénéficier de moteurs de croissance diversifiés. Fort d’une capacité d’investissement importante, l’IDI entend continuer à saisir les opportunités créatrices de valeur, tout en maintenant une sélectivité forte. »

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