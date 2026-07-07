IDI / Négociations exclusives cession CFDP à AG2R La Mondiale

IDI, Groupe Chevrillon et Fiblac, actionnaires majoritaires depuis 2016 de CFDP, le spécialiste indépendant de la protection juridique en France, à travers la holding Financière Iustitia, sont entrés en négociations exclusives avec AG2R La Mondiale en vue de la cession de l’intégralité de leurs participations.





Tatiana Nourissat, Secrétaire Générale du Groupe IDI et Jonathan Coll, Associé, déclarent : « Depuis près de dix ans, l'IDI est fier d'avoir accompagné, aux côtés des autres partenaires financiers, le remarquable parcours de croissance de CFDP. Cette réussite repose avant tout sur l'engagement et l'expertise de ses équipes, la pertinence de son positionnement ainsi que son sens de l’innovation, en atteste l’intégration de l’IA dans les pratiques métiers de la compagnie. Nous avons été convaincus par ce projet d’alliance stratégique proposée par AG2R La Mondiale qui permettra d’ouvrir un nouveau chapitre de la longue histoire de CFDP avec un partenaire offrant les moyens d’accélérer son développement et partageant les mêmes valeurs. Avec cette opération, l'IDI démontre sa capacité à réaliser des cessions de ses participations auprès d'acteurs stratégiques de tout premier plan. »