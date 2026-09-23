IDI, l'actif net réévalué progresse au 1er semestre

Dans un contexte économique et politique incertain, le groupe d'investissement affiche au 30 juin 2026 un actif net réévalué (ANR) par action de 101,90 euros, en hausse de 8,18% par rapport au 31 décembre 2025 (97,10 euros avant dividende).

Le spécialiste du capital investissement a vu ses capitaux propres consolidés passer de 740 millions d'euros à la fin de l'exercice 2025, à 774,5 millions d'euros au 30 juin 2026.

IDI dispose d'une capacité d'investissement de 230 millions d'euros, qui englobe la trésorerie et les actifs disponibles, ainsi que 35 millions d'euros de lignes de crédit confirmées non tirées.

Le premier semestre 2026 a été marqué par la finalisation de la cession intégrale de la participation de l'IDI dans Winncare Group, leader européen des dispositifs médicaux pour les personnes en perte d'autonomie. Par ailleurs, au sein du portefeuille, la filiale S4BT a renforcé sa présence géographique et son offre de réservation hôtelière en faisant l'acquisition de Travel Centric Technology (TCT), maison mère d'HotelHub à Londres.

Depuis la clôture du semestre, deux autres opérations significatives sont intervenues. Les actionnaires majoritaires de la holding Financière Iustitia (IDI, Groupe Chevrillon et Fiblac) ont signé un accord avec AG2R La Mondiale en vue de céder la totalité de leurs parts dans le spécialiste de la protection juridique. La transaction reste soumise à l'agrément de l'ACPR, avec une réalisation visée d'ici la fin de l'année. En parallèle, IDI a annoncé une poursuite de la consolidation du secteur CDMO (cosmétique et nutraceutique) via le rachat de Floralpina.