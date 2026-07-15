IDI / Groupe PLC acquiert Floralpina, spécialiste français des compléments alimentaires sous formes sèches.

Groupe PLC, accompagné par son actionnaire majoritaire IDI depuis 2023, poursuit sa stratégie de consolidation du marché des CDMO cosmétiques et nutraceutiques en complétant son offre par l’acquisition de Floralpina, spécialiste français des compléments alimentaires sous formes sèches.



Julien Bentz et Arnaud Pierucci, respectivement Managing Partner et Directeur d’Investissement de l’IDI ajoutent : « L'acquisition de Floralpina s'inscrit pleinement dans la stratégie de buy-and-build que nous avons initiée dès 2023, lors de notre entrée au capital de PLC. Cette nouvelle opération renforce le positionnement du Groupe comme plateforme de référence dans l’accompagnement des marques en forte croissance, avec des portefeuilles clients et des expertises très complémentaires. Nous souhaitons poursuivre de manière proactive notre stratégie de consolidation en France et en Europe afin d’asseoir PLC comme un acteur incontournable sur le marché européen."