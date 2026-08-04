IDEXX, fabricant de produits de diagnostic vétérinaire, revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la demande de tests de santé pour animaux de compagnie

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4 août - IDEXX Laboratories IDXX.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une demande soutenue dans le domaine des diagnostics vétérinaires et à une augmentation du nombre de tests effectués dans les cliniques vétérinaires.

Son action a progressé d'environ 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici les détails:

* IDEXX a relevé ses prévisions de bénéfice pour 2026, les portant de 14,45 à 14,90 dollars par action à 14,69 à 14,94 dollars par action. Le point médian de cette nouvelle fourchette s'établit à environ 14,82 dollars, soit un niveau supérieur à l'estimation des analystes de 14,65 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le directeur général Mike Erickson a déclaré que l’innovation au sein des plateformes de diagnostic vétérinaire de la société, notamment sa plateforme de tests en clinique IDEXX inVue Dx, avait favorisé une adoption accrue par les clients et une utilisation plus importante des services de diagnostic.

* La société a revu à la hausse sa fourchette de prévisions de chiffre d’affaires annuel, la faisant passer de 4,68 milliards à 4,76 milliards de dollars précédemment à 4,70 milliards à 4,75 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 5 millions de dollars du point médian, qui s’établit désormais à environ 4,72 milliards de dollars, malgré un effet de change défavorable de 15 millions de dollars. Ce point médian est légèrement supérieur à l’estimation des analystes, qui s’élevait à 4,71 milliards de dollars.

* Le chiffre d’affaires du groupe « Animaux de compagnie », le plus important segment d’IDEXX, a progressé de 9 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,12 milliard de dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,10 milliard de dollars.

* Le chiffre d’affaires du secteur de l’eau a progressé de 15 % pour atteindre 58,6 millions de dollars, tandis que celui du secteur du bétail, de la volaille et des produits laitiers a augmenté de 11 % pour s’établir à 35,2 millions de dollars.

* IDEXX a indiqué que le parc installé de son analyseur de diagnostic en clinique inVue Dx avait dépassé les 9.000 systèmes après plus de 1.600 installations au cours du trimestre.

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 10 % pour atteindre 1,22 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,20 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 4,27 dollars a dépassé les prévisions de 3,94 dollars.