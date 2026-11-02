IDEXX en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation)

2 novembre - ** L'action du fabricant de produits de diagnostic vétérinaire IDEXX Laboratories IDXX.O progresse de 16,6 % à 642,8 dollars

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis août 2025, si cette tendance se confirme

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à une fourchette comprise entre 4,74 et 4,76 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 4,7 à 4,74 milliards de dollars

** Elle relève également sa fourchette de prévisions de bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2026 à 14,96–15,16 dollars, contre 14,69–14,94 dollars auparavant

** Ces résultats encourageants s’expliquent par une croissance de 11 % du chiffre d’affaires de son segment dédié aux animaux de compagnie et par la bonne tenue des volumes à périmètre constant

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 1,21 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,19 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Neuf des 15 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et six "conserver"; le cours cible médian s’établit à 707,50 $ – données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 5,7 % depuis le début de l'année