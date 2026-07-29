IDEX revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après un deuxième trimestre encourageant, porté par une forte demande en centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - Le fabricant d'équipements industriels IDEX Corp < IEX.N> a annoncé mercredi un chiffre d'affaires record pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année, misant sur une demande soutenue pour ses produits utilisés dans les centres de données d'intelligence artificielle et l'industrie des semi-conducteurs.

L'action de la société progressait de près de 6,4 % avant l'ouverture de la Bourse.​‌

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société a dépassé les estimations de bénéfice pour le deuxième trimestre, grâce à la croissance de son segment « Technologies de la santé et des sciences » (HST), ainsi que des secteurs de l’espace et de la défense.

* La hausse des volumes de vente dans les activités de la société desservant les marchés de l’eau municipale, des semi-conducteurs et de l’exploitation minière a été largement compensée par la baisse des ventes dans les activités desservant les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de la chimie.

* Pour l'ensemble de l'exercice, IDEX prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 8,70 et 8,85 dollars, contre une prévision antérieure de 8,35 à 8,55 dollars par action.

* La société, dont le siège se trouve à Northbrook, dans l’Illinois, a affiché au deuxième trimestre un bénéfice ajusté de 2,32 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,11 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires total d’IDEX pour le trimestre clos le 30 juin a atteint le niveau record de 920,6 millions de dollars, contre 865,4 millions de dollars un an plus tôt.

* Son principal segment, HST, spécialisé dans la fluidique de précision, l’optique et les composants médicaux destinés aux marchés des sciences de la vie, des semi-conducteurs et de l’instrumentation analytique, a enregistré un chiffre d’affaires de 415 millions de dollars, contre 365,3 millions de dollars un an plus tôt.

* Pour le troisième trimestre, IDEX prévoit un bénéfice ajusté compris entre 2,20 et 2,25 dollars par action, soit un chiffre supérieur au consensus du marché de 2,19 dollars par action.