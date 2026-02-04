IDEX Corp en hausse après des bénéfices et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du fabricant d'équipements industriels IDEX Corp IEX.N ont augmenté de 3 % à 208,17 $ dans les échanges du matin

** La société dépasse les estimations de bénéfices et de revenus du 4ème trimestre; cependant, les prévisions de bénéfices annuels sont inférieures aux estimations, en raison d'une faible demande d'équipements industriels

** Le bénéfice par action ajusté pour 2026 devrait se situer entre 8,15 et 8,35 dollars, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes (8,31 dollars) - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté de 2,10 $ par action au quatrième trimestre, contre 2,04 $ par action il y a un an

** Augmentation des revenus trimestriels de 4,2% à 899,1 millions de dollars, par rapport aux estimations de 882,4 millions de dollars

** L'action a chuté de ~15% en 2025