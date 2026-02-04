 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IDEX Corp en hausse après des bénéfices et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 17:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du fabricant d'équipements industriels IDEX Corp IEX.N ont augmenté de 3 % à 208,17 $ dans les échanges du matin

** La société dépasse les estimations de bénéfices et de revenus du 4ème trimestre; cependant, les prévisions de bénéfices annuels sont inférieures aux estimations, en raison d'une faible demande d'équipements industriels

** Le bénéfice par action ajusté pour 2026 devrait se situer entre 8,15 et 8,35 dollars, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes (8,31 dollars) - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté de 2,10 $ par action au quatrième trimestre, contre 2,04 $ par action il y a un an

** Augmentation des revenus trimestriels de 4,2% à 899,1 millions de dollars, par rapport aux estimations de 882,4 millions de dollars

** L'action a chuté de ~15% en 2025

Valeurs associées

IDEX CORP
206,850 USD NYSE +2,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank