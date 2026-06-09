IDEAYA Biosciences recule après une levée de fonds de 300 millions de dollars

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9 juin - ** Les actions d'IDEAYA Biosciences IDYA.O ont chuté de 9,8 % avant l'ouverture mardi, à 28,40 $, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 300 millions de dollars réalisée pendant la nuit ** Lundi soir, IDYA a vendu environ 5,56 millions d'actions ainsi que des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter environ 5,56 millions d'actions à 27 $, soit une décote de 14,2 % par rapport au dernier cours de vente

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen, UBS et Cantor sont les co-chefs de file ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le développement clinique et la commercialisation potentielle de son médicament darovasertib pour le mélanome uvéal, pour faire progresser son pipeline plus large de produits candidats en oncologie, ainsi qu'à des fins générales, conformément au prospectus ** La semaine dernière, IDYA a annoncé une collaboration clinique avec le géant pharmaceutique suisse Roche

ROPC.S dans le cadre d'une étude combinée sur le cancer du pancréas à mutation RAS et délétion MTAP ** L'action IDYA a clôturé en hausse d'environ 11 % lundi, semblant bénéficier d'un élan suite à l'annonce selon laquelle le vopimétostat, médicament expérimental contre le cancer du pancréas développé par Tango Pharmaceuticals TNGX.O , associé au daraxonrasib de Revolution Medicines RVMD.O , a donné de solides résultats préliminaires dans le cadre d'une petite étude

** IDYA, dont le siège se trouve à South San Francisco, en Californie, compte environ 87,9 millions d'actions en circulation

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu environ 9 %

** La note moyenne de 19 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 50 $, selon les données de LSEG