Ideaya Biosciences progresse grâce à des données de stade intermédiaire concernant un médicament contre le cancer de l'œil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Les actions d'Ideaya Biosciences

IDYA.O , société californienne spécialisée dans le développement de médicaments, augmentent de 12 % à 30,42 dollars avant l'ouverture du marché

** La société déclare que son médicament expérimental, le darovasertib, s'est révélé efficace pour réduire la taille des tumeurs oculaires avant la radiothérapie, chez les patients atteints d'un type de cancer oculaire rare appelé mélanome uvéal, dans le cadre d'un essai à mi-parcours

** IDYA affirme que son médicament réduit également le risque de cécité à long terme pour les patients après le traitement

** Le médicament a reçu le statut de thérapie révolutionnaire de la FDA en mars 2025

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions étaient en hausse de 5,7 % depuis le début de l'année