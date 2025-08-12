Ideal Power Inc devrait afficher une perte de 25 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ideal Power Inc IPWR.OQ IPWR.O devrait publier ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Austin au Texas devrait déclarer des revenus de 20 mille dollars, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Ideal Power Inc est une perte de 25 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

