Ideal Power Inc devrait afficher une perte de 25 cents par action
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ideal Power Inc IPWR.OQ IPWR.O devrait publier ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Austin au Texas devrait déclarer des revenus de 20 mille dollars, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Ideal Power Inc est une perte de 25 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

12 août - Ce résumé a été généré par la machine le 12 août à 12:45 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

