ID Logistics démarre un partenariat avec General Mills en France

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Les deux principaux fabricants de traitements anti-obésité dans le monde ont été sanctionnés lundi par les autorités sanitaires françaises pour des publicités incitant le grand public à se tourner vers leurs médicaments, non remboursés par la Sécurité sociale. ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•04.05.2026•15:44•
Le groupe ACC, opérateur d'une gigafactory de batteries dans le nord de la France, a annoncé lundi le remplacement de son directeur général Yann Vincent par un ex-dirigeant de Panasonic, Allan Swan, qui sera chargé de faire monter en cadence une production bien ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•04.05.2026•15:41•
Le secteur manufacturier a connu une croissance marquée en avril, l'indice qui la synthétise atteignant son plus haut niveau depuis mai 2022 dans un contexte d'accélération de l'inflation, selon l'indice PMI publié lundi par S&P Global. L'indice s'est redressé ...
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