information fournie par Reuters • 04/05/2026 à 14:54

ID Logistics démarre un partenariat avec General Mills en France

ID Logistics SAS IDLA.PA :

* ID LOGISTICS DÉMARRE UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC GENERAL MILLS

* PRISE EN CHARGE DE L’ENSEMBLE DES OPÉRATIONS LOGISTIQUES ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES SECS DE GENERAL MILLS EN FRANCE

Texte original https://tinyurl.com/ets87ufw Pour plus de détails, cliquez sur IDLA.PA

(Rédaction de Gdansk)