ID Logistics-Chiffre d'affaires en hausse de 14,2%
information fournie par Reuters•26/01/2026 à 18:01
ID Logistics
IDLA.PA
a annoncé
lundi un chiffre d’affaires de 3,737 milliards d’euros pour
2025, en hausse de 14,2% par rapport à 2024, tout en restant
"attentif" à la montée en productivité des sites récemment
ouverts et en confirmant son engagement à saisir les
opportunités de croissance externe.
