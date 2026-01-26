 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ID Logistics-Chiffre d'affaires en hausse de 14,2%
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 18:01

ID Logistics IDLA.PA a annoncé lundi un chiffre d’affaires de 3,737 milliards d’euros pour 2025, en hausse de 14,2% par rapport à 2024, tout en restant "attentif" à la montée en productivité des sites récemment ouverts et en confirmant son engagement à saisir les opportunités de croissance externe.

(Rédigé par Elena Smirnova)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ID LOGISTICS
421,0000 EUR Euronext Paris +0,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank