ID Logistics-CA en hausse de 18,3% au S1

ID Logistics IDLA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 18,3% en glissement annuel au premier semestre, à 2,08 milliards d'euros.

Le résultat net part du groupe qu premier semestre a augmenté de 17,0% à 26,2 millions d'euros.

Le groupe, qui a démarré 17 nouveaux dossiers au cours du semestre, souligne que son activité est traditionnellement plus favorable au second semestre en matière de rentabilité et de génération de trésorerie.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Jean-Stéphane Brosse)