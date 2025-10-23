ID Logistics accroit de plus de 13% son CA au 3e trimestre
23/10/2025
'L'activité progresse dans l'ensemble des zones géographiques, portée par une dynamique toujours forte aux Etats-Unis et une bonne tenue du marché français', précise Eric Hémar, le PDG du groupe de logistique contractuelle.
Au cours des 9 premiers mois de l'année, ID Logistics a enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 MdsEUR, en croissance de +15,1% (+16,5% à données comparables). Depuis le début de l'année, il a démarré 25 nouveaux dossiers.
Fort aussi de la 'poursuite d'une bonne dynamique commerciale avec la signature de nouveaux dossiers', le groupe anticipe une bonne croissance 2025. Il reste concentré sur la montée en productivité des dossiers récents et la maîtrise des démarrages de l'année.
