ID Logistics accélère au quatrième trimestre et boucle 2025 en nette progression
Dans le détail, la France (25% du chiffre d'affaires) a progressé de 7,2% au quatrième trimestre, tandis que l'Europe hors France (49%) a affiché une croissance de 13,1% à données comparables. L'Amérique du Nord (19%) a poursuivi sa forte dynamique avec 32% à données comparables. Les autres zones (7%), comprenant notamment l'Amérique latine et l'Asie, ressortent à 13% à données comparables.
Le président-directeur général, Eric Hémar, souligne une année 2025 "de forte croissance tout au long de l'année", marquée par un quatrième trimestre ayant franchi "pour la première fois" le seuil de 1 MdEUR de chiffre d'affaires trimestriel.
Le spécialiste de la logistique contractuelle indique par ailleurs avoir enregistré 27 nouveaux dossiers démarrés en 2025, et met en avant plusieurs contrats récents : ouverture prévue en 2026 d'un nouveau site au Royaume-Uni pour un acteur mondial du e-commerce, lancement d'une nouvelle activité au Portugal avec un client historique de l'ameublement, ainsi qu'un premier partenariat avec H&M au Brésil.
Le groupe estime que la croissance de 2025, portée par les nouvelles opérations et l'ouverture du Canada, constitue un levier de croissance pour les prochains mois. ID Logistics dit rester attentif à la montée en productivité des sites récemment ouverts et réaffirme sa volonté de saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe. Les résultats annuels 2025 seront publiés le 11 mars 2026 après la clôture.
