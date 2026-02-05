ICE, société mère de la Bourse de New York, dépasse les estimations de bénéfices grâce à des volumes d'échanges élevés

Intercontinental Exchange ICE.N a dépassé les attentes en matière de bénéfices du quatrième trimestre jeudi, alors que les turbulences persistantes sur les marchés ont stimulé les volumes d'échanges à la société mère du New York Stock Exchange, envoyant ses actions en hausse de plus de 4% dans les premiers échanges.

Les tensions géopolitiques et les politiques commerciales de l'administration Trump ont stimulé l'incertitude sur les marchés, tandis que la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale a alimenté la spéculation.

Les marchés volatils stimulent généralement les volumes sur les bourses, car les traders couvrent leurs positions de manière plus agressive et les investisseurs remanient leurs portefeuilles.

ICE a enregistré des trimestres consécutifs de croissance dans le segment de l'énergie, alors que les conflits prolongés en Ukraine et au Moyen-Orient ont alimenté les turbulences sur les marchés pétroliers.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires généré par le négoce de l'énergie a augmenté de 15 % pour atteindre 548 millions de dollars, ce qui a porté le chiffre d'affaires du segment des échanges, son plus grand générateur de revenus, à un niveau record de 1,36 milliard de dollars.

UNE ANNÉE SOLIDE EN PERSPECTIVE

"À l'aube de 2026, nous pensons que les vents porteurs qui soutiennent nos activités sont puissants", a déclaré le directeur général Jeff Sprecher.

L'opérateur boursier a également augmenté son dividende trimestriel de 8 % à 52 cents par action au premier trimestre 2026, soutenant ainsi les attentes pour l'année à venir.

Les dirigeants d'ICE ont déclaré aux analystes que la dynamique des échanges de produits dérivés, qui ont atteint des volumes record en 2025, se répercute sur l'année en cours.

En début de semaine, la société a déclaré que le mois de janvier avait été le plus fort de son histoire, avec plus de 245 millions de contrats échangés.

L'ICE se lance également dans des produits au-delà de ses segments en cherchant une approbation pour une plateforme numérique qui permettrait de négocier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des titres symbolisés et un pari sur les marchés de prédiction par le biais d'une participation pouvant atteindre 2 milliards de dollars dans Polymarket.

Le segment des services à revenu fixe et des services de données, à travers lequel il vend des données de tarification par abonnement pour certains actifs de la dette, a enregistré un bond de 5% des revenus.

Le bénéfice ajusté de 1,71 $ par action a dépassé les attentes de 1,67 $, selon les données compilées par LSEG.