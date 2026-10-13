ICE, la société mère du NYSE, s'apprête à lancer des contrats à terme sur le bétail pour concurrencer le CME Group

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(Ajout d'un commentaire d'analyste)

par Tom Polansek

Intercontinental Exchange

ICE.N prévoit de lancer ses premiers contrats à terme sur le bétail et le porc le 7 décembre, a annoncé mardi l'opérateur de marché, lançant ainsi un défi à son concurrent CME Group

CME.O .

* La société mère de la Bourse de New York a l’intention de proposer des contrats à terme sur le bétail vivant américain avec livraison physique, ainsi que des contrats à terme à règlement financier sur le bétail vivant, les bovins d’engraissement et les porcs maigres, sous réserve de l’avis des autorités de régulation, selon un communiqué.

* Le premier mois de référence pour les contrats à terme sur le bétail vivant avec livraison physique sera juin 2027, précise l’avis.

* “Nous avons reçu une forte demande de la part de clients à la recherche d’alternatives crédibles à ce qui a toujours été, jusqu’à présent, un choix unique pour le bétail”, a déclaré Trabue Bland, vice-présidente senior chargée des bourses chez ICE.

* Le CME, qui gère les marchés de référence du bétail vivant, des bovins d'engraissement et du porc maigre, n'a fait aucun commentaire sur les projets de l'ICE.

* Le CME a annulé lundi son projet de transférer temporairement à Dallas, depuis la région de Chicago, les contrats à terme et les options sur le bétail négociés par voie électronique, dans le cadre d’une migration de ses systèmes vers Google Cloud. La société a indiqué que la migration des marchés vers le cloud progressait plus rapidement que prévu.

* Le projet du CME de délocaliser temporairement les marchés du bétail à Dallas avait suscité des inquiétudes parmi les traders à haute fréquence et les teneurs de marché, a déclaré Joe Barker, directeur senior chez CHS Hedging.

* “Certains d’entre eux nous avaient fait part de leurs inquiétudes quant à leur capacité à se connecter au nouveau système à Dallas dès le premier jour”, a déclaré Joe Barker. “Si les fournisseurs de liquidité, c’est-à-dire les teneurs de marché, ne sont pas présents, cela pourrait nuire au volume et à la liquidité nécessaires à l’exécution de nos opérations.”

* Les contrats à terme sur le bétail vivant du CME ont atteint des niveaux records cette année, alors que le cheptel américain a atteint son plus bas niveau depuis 75 ans et que les prix de la viande bovine ont atteint des sommets historiques pour les consommateurs.

* Les contrats sur le bétail vivant livrable physiquement de l’ICE se négocieront sous le symbole MOO et auront la même taille de contrat, les mêmes horaires de transactions et les mêmes mois de livraison que les contrats à terme du CME, selon les spécifications contractuelles.

* L’ICE a lancé des contrats sur les céréales et les oléagineux en 2012 afin de concurrencer le CME sur les marchés agricoles. Le CME, propriétaire du Chicago Board of Trade, a conservé sa position dominante.