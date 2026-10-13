ICE, la société mère du NYSE, s'apprête à lancer des contrats à terme sur le bétail pour concurrencer le CME Group

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par Tom Polansek

Intercontinental Exchange

ICE.N prévoit de lancer ses premiers contrats à terme sur les bovins et les porcs le 7 décembre, a annoncé mardi l'opérateur de marché, lançant ainsi un défi à son rival CME Group CME.O .

* La société mère de la Bourse de New York a l'intention de proposer des contrats à terme sur le bétail vivant américain avec livraison physique, ainsi que des contrats à terme à règlement financier sur le bétail vivant, les bovins d'engraissement et les porcs maigres, sous réserve de l'avis des autorités de régulation, selon un communiqué.

* Le premier mois de référence pour les contrats à terme sur le bétail vivant avec livraison physique sera juin 2027, précise l’avis.

* "Nous avons reçu une forte demande de la part de clients à la recherche d’alternatives crédibles à ce qui a toujours été, jusqu’à présent, un choix unique pour le bétail", a déclaré Trabue Bland, vice-présidente senior chargée des bourses chez ICE.

* Le CME, qui gère les marchés de référence du bétail vivant, des bovins d'engraissement et des porcs maigres, n'a fait aucun commentaire sur les projets de l'ICE.

* Les contrats à terme sur le bétail vivant du CME ont atteint des niveaux records cette année, alors que le cheptel américain a atteint son plus bas niveau depuis 75 ans et que les prix de la viande bovine ont atteint des sommets historiques pour les consommateurs.

* Les contrats à terme sur le bétail vivant avec livraison physique de l’ICE se négocieront sous le symbole MOO et auront la même taille de contrat, les mêmes horaires de transactions et les mêmes mois de livraison que les contrats à terme du CME, selon les spécifications contractuelles.

* Lundi, le CME a annulé son projet de migration temporaire vers Dallas des contrats à terme et des options sur le bétail négociés par voie électronique depuis la région de Chicago, dans le cadre d’une transition vers le Google Cloud. La société a déclaré que la migration des marchés vers le cloud progressait plus rapidement que prévu.

* L’ICE a lancé des contrats sur les céréales et les oléagineux en 2012 afin de concurrencer le CME sur les marchés agricoles. Le CME, propriétaire du Chicago Board of Trade, a conservé sa position dominante.