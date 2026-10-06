ICAPE Holding : Le courant repasse !

ICAPE est un distributeur français de circuits imprimés et de pièces techniques sur mesure pour l'industrie électronique. Coté sur Euronext Growth depuis 2022, le groupe sert plus de 3 800 clients dans 23 pays et confie sa production à 88 fournisseurs qualifiés, avec un modèle qui demande peu de capitaux. Après 23 acquisitions en cinq ans, ICAPE a fermé en 2026 deux sites industriels déficitaires, ce qui ouvre la voie à un redressement de ses marges.
Le groupe bénéficie désormais de plusieurs catalyseurs : la saturation des usines par la demande liée à l'IA, qui les pousse à délaisser les petites séries au profit des distributeurs, la forte accélération de l'activité (+18 % de croissance organique au S1 2026) et la consolidation d'un marché très fragmenté. Avec une guidance relevée à au moins +18 % de croissance du chiffre d'affaires en 2026 et une marge d'EBIT visée à 6 %, ICAPE entre dans une phase de croissance plus rentable.
Nous initions la couverture avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 16,7€, soit un potentiel de hausse de +78%.
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